خورفكان وكلباء.. ديربي الساحل الشرقي

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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يستقبل خورفكان في تمام الساعة السابعة والنصف جاره كلباء في ديربي تنتظره جماهير الفريقين في الساحل الشرقي، وتأتي المباراة لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى خورفكان لمواصلة عروضه الجيدة والتي أظهرها لاعبو النسور في المباريات الماضية، والتي كان آخرها تحقيق نتيجة التعادل بهدفين أمام الوحدة على أرضية ملعبه.

في المقابل، يبحث كلباء عن مصالحة جماهير فريقه بعد تلقيه الهزيمة أمام الشارقة قبل أيام، ولم يقدم فريق المدرب الإيراني فرهاد مجيدي العرض المنتظر أمام الشارقة.

ووصف عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان مباراة اليوم بالمهمة للفريقين، لافتاً إلى أن المباراة لن تكون سهلة، ويجب على لاعبي النسور تلافي الأخطاء، وقال: أتمنى استمرار الفريق في العمل الجيد، كما أن لاعبي خورفكان ينتظرون من جمهورهم المساندة والدعم، سيكون هدفنا الحصول على النقاط الثلاث قبل بداية فترة التوقف.

بدوره، قال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء: مواجهة خورفكان لن تكون سهلة، وكلباء بحاجة إلى تحسين وضعيته في جدول الترتيب، وعلينا حصد نقاط المباراة كاملة، وعلينا تجهيز اللاعبين ذهنياً، ذاهبون من أجل الفوز.

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