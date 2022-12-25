شباب الأهلي وبني ياس.. رغبة وطموح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي وضيفه بني ياس، في السابعة والنصف من مساء اليوم، على استاد راشد، برغبة مشتركة في الفوز بالنقاط الثلاث للجولة الثانية عشرة، لتحقيق طموح مختلف في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يتطلع «فرسان دبي» إلى مواصلة النتائج الإيجابية، آخرها الفوز على مضيفه الوصل 2 - 1، وتأمين صدارته للدوري، ويقابله «السماوي»، بمعنويات عالية مع استعادة الفريق جزءاً كبيراً من مستواه، وتعادله في الجولة الماضية مع مضيفه العين 2-2.

ويملك شباب الأهلي في رصيده 25 نقطة، وضعته على قمة ترتيب جدول الدوري، في حين يحتل بني ياس المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ويسعى إلى الانتصار الليلة، على أمل أن تخدمه نتائج الآخرين، للتقدم أكثر في ترتيب الدوري قبل توقف المسابقة الطويل، لمشاركة الأبيض في «خليجي 25» بالبصرة العراقية. ومن جانبه، أكد البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب شباب الأهلي أهمية مواجهة بني ياس، متوقعاً مباراة صعبة، وقال: «يجب علينا مواصلة حصد النقاط، حتى نستمر في صدارة الترتيب».

ودعا غارديم الجماهير للاستمرار في مساندة اللاعبين بالمباريات المقبلة، حتى يواصل الفريق مسيرة الانتصارات.

ويبحث بني ياس عن تحسين موقعه في ترتيب الدوري، والظهور بشكل جيد رغم صعوبة المهمة أمام متصدر المسابقة.

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام شباب الأهلي، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، ويحتل صدارة دوري أدنوك للمحترفين عن جدارة واستحقاق.

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