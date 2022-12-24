نجوم العين يحتفون بالبطل محمد الحبسي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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في مشهد رائع وجد تفاعلاً كبيراً من الجماهير باستاد هزاع بن زايد احتفى لاعبو العين بمحمد هاشل الحبسي، بطل رماية أصحاب الهمم الذي حضر لمشاهدة مباراة العين والوصل اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين، فيما أهداه التوغولى لابا كودجو نجم الفريق قميصه.

وتلقى محمد هاشل الحبسي دعوة من لابا كودجو، هداف العين، بعد متابعته تقريراً نشره الحساب الرسمي للنادي على الإنترنت، حول إنجازات البطل محلياً وقارياً وعالمياً تحت مظلة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك بفضل قوة عزيمته ومساندة أسرته الصغيرة التي هيأت له كل الظروف لتجاوز التحديات.

وأعرب محمد الحبسي في تصريحات صحافية عن تقديره الكبير لنادي العين، الذي لم يقتصر عطاؤه يوماً على الجوانب الرياضية فحسب، وقال: دعوة المهاجم لابا كودجو أسعدتني كثيراً، وكل أفراد أسرتي، وبالتأكيد سأحضر لمساندة «الزعيم» في المباريات، خصوصاً أنني من محبي الفريق الذي أعتز دائماً بإنجازاته وبطولاته على المستويات كافة.

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