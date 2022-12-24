العين والوصل يقنعان بالتعادل

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير -سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قنع العين وضيفه الوصل بالتعادل 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بادر العين بالتسجيل أولا عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 8، وعادل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 33، و بالنتيجة لم تتغير مراكز الفريقين حيث رفع العين رصيده إلى (19 نقطة) في المركز السابع، والوصل (22 نقطة) في المركز الخامس.

طموحات

دخل الفريقان لأرضية ملعب المباراة وكلا منهما يطمح في والحصول الفوز على النقاط الثلاث لتعويض تعثرهما في الجولة الماضية حيث تعادل العين أمام بني ياس، وخسر الوصل من شباب الأهلي، وهو ما يفسر الانطلاقة القوية للمباراة إذ تبادل الفريقان الهجمات والفرص الضائعة مع افضلية نسبية للعين الذي كان أخطر في المقدمة الهجومية مستفيدا من سرعة أطرافه حيث يتواجد جوناتاس على الجهة اليمني يسانده بندر الأحبابي، بينما يلعب في الجهة اليسرى سفيان رحيمي بمساندة من ايريك.

العين يتقدم والوصل يعود

وكنتيجة حتمية للمحاولات الهجومية المتكررة للعين ومن كرة عرضية لسفيان رحيمي، نجح المهاجم التوغولى لابا كودجو، في تسجيل الهدف الأول للعين، وهو ما ضاعف من حرارة المباراة ورفع من وتيرتها إذ عمل الوصل جاهدا لتعديل النتيجة وهو ما أثمر أخيرا عن تسجيل هدف التعادل بتوقيع فابيو ليما، ومضت المباراة متكافئة بين كر وفر حتى أعلن الحكم عن انتهاء الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عما كانت عليه البداية في الشوط الثاني، إذ اندفع لاعبو العين للهجوم وتسنت لهم أخطر فرصة في الدقيقة الأولى من هذا الشوط عندما عكس المزعج جوناتاس كرة أرضية عرضية حاول لابا كودجو، اغمادها في الشباك ولكن الدفاع الوصلاوي تدخل في اللحظة الأخيرة لينقذ الموقف ويبقي النتيجة على ما هي عليه، وبعدها بخمس دقائق طالب لاعبو العين بركلة جزاء بحجة عرقلة سفيان رحيمي داخل منطقة العمليات ولكن الحكم أمر بمتابعة اللعب.

انخفاض

مع مرور الوقت انخفضت حرارة المباراة قليلا بسبب المجهود الكبير الذي بذله لاعبو الفريقين في أرضية الملعب وقلت بالتالي المحاولات الهجومية من الجانبين إلا من بعض الاجتهادات الفردية المتفرقة هنا وهناك لكن من دون فرص خطيرة على المرميين، وذلك قبل أن يستعيد العين بعض السيطرة على مجريات اللعب مقابل تراجع للوصل الذي كان أكثر حرصا على الناحية الدفاعية خصوصا بعد التبديلات الهجومية للعين، وعلى عكس مجريات اللعب كاد فابيو ليما أن يسجل هدفا للوصل لكن تسديدته القوية اصطدمت بالعارضة وعادت إلى داخل الملعب في الدقيقة 83، وفي الدقيقة الأخيرة جدد الوصل خطورته على مرمى العين عبر كرة أحدثت دربكة قريبا من خط المرمى قبل أن يتدخل الدفاع العيناوي ويبعد الخطورة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز