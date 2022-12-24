تعادل بطعم الخسارة للنصر مع البطائح

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج النصر بتعادل بطعم الخسارة (2-2) من مواجهته مع البطائح التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وبهذه النتيجة رفع البطائح رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ9 مقابل 7 نقاط للعميد في المركز12.

نزل النصر بثقله للهجوم منذ البداية لكن البطائح فاجأه بهدف مبكر من ركلة جزاء سجلها جواو بيدرو في الدقيقة 11، ما جعل العميد يستشعر الخطر المحدق به ويكثف محاولاته بحثا عن إدراك التعادل وتمكن من ذلك في وقت قصير من هجمة سريعة قادها عمر جمعة وأنهاها بنفسه في المرمى في الدقيقة 14 ، واقترب البرتغالي توزي من إضافة هدف ثان لكن تسديدته مرت بجانب القائم بقليل (ق29) وواصل النصر محاولاته إلى أن تمكن المغربي عادل تاعرابت من مضاعفة النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

خلال ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، أوجد النصر ما لا يقل عن فرصتنين سانحتين للتسجيل، الأولى بواسطة راشد عمر (ق55) ثم عادل تاعرابت (ق59) قبل أن يتمكن البطائح من اختطاف هدف التعادل عن طريق البديل سيكو بابا في الدقيقة 64 ويخرج بنقطة ثمينة في سباق ضمان البقاء في دوري المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز