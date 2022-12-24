الجزيرة يتخطى عقبة الظفرة بثلاثية في الدوري

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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تجاوز الجزيرة عقبة ضيفه الظفرة بنتيجة 3-2 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متكافئة ومتوسطة الأداء تقدم فيها الظفرة بالهدف الأول لكن الجزيرة نجح في العودة والتقدم على ضيفه بصعوبة، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا"، وبقى الظفرة الذي تعرض للخسارة الثامنة على التوالي برصيد 4 نقاط في المركز الأخير.

وجاءت بداية المباراة بأسلوب هجومي من الجزيرة بحثا عن هدف مبكر، مع إعتماد الظفرة على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، وساعد ذلك في سيطرة الجزيرة على الكرة وقيادة الهجمات لكن دون خطورة، وكان اول تهديد له للمرمى في الدقيقة 20 عن طريق أشرف بن شرقي الذي لم يتسثمر الفرصة بشكل جيد، وجاء الرد من الظفرة في الدقيقة 24 بالهدف الأول من كرة عكسية لمحمد رايهي حولها علي عيد بتهديفة إلى داخل الشباك.

وبعد الهدف أصبح الظفرة الأفضل تنظيما واكثر خطورة لكن ذلك لم يمنع الجزيرة من إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الزمن المهدر للشوط الأول بواسطة اشرف بن شرقي.

وفي الشوط الثاني تواصل اللعب متكافئا مع رغبة كل فريق في إحراز هدف التقدم والذي كان من نصيب الجزيرة عن طريق علي مبخوت من ضربة ثابتة في الدقيقة 64 .

وبعد الهدف تحرك الظفرة بنشاط أكبر في الجانب الهجومي وأهدر وليد القروي فرصة التعادل من كرة سددها خارج الخشبات الثلاث، وفي منتصف الشوط أجرى مدرب الجزيرة 3 تبديلات دفعة واحدة لإنعاش فريقه بعد تراجع مردوده، لكن الظفرة تمكن من نيل التفوق وتنظيم الهجمات التي تصدى لها دفاع الجزيرة قبل أن يتلقى الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 2+90، وتمكن الظفرة سريعا بعد دقيقة واحدة من تقليص الفارق بهدف من تسديدة قوية للبديل محمد سيف، وحاول بعدها الظفرة إدراك التعادل لكن صافرة الحكم كانت أسرع في أعلان نهاية اللقاء بفوز ثمين للجزيرة.

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