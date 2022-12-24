شباب الأهلي و«نيسان» يجددان الشراكة الاستراتيجية للعام الثالث توالياً

المصدر: دبي - البيان

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جدد نادي شباب الأهلي و«نيسان» من «العربية للسيارات» اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي، واحتفى الطرفان خلال حفل التوقيع بالإنجازات التي حققاها معاً، وحضر مراسم التوقيع عدد من ممثلي النادي، أبرزهم معالي خليفة سعيد سليمان، عضو مجلس الإدارة، والفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية، واللواء طلال أحمد الشنقيطي، نائب رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية، والدكتور خالد الزاهد، المدير الإداري، وعبداللطيف الصايغ، رئيس قسم الإعلام ومستشار التسويق، بالإضافة لعدد من لاعبي شباب الأهلي.

وحضر مراسم التوقيع خالد عبدالواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، وميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات، وصلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات، وتعد الشراكة خطوة تتماشى مع رؤية حكومة دبي الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالمية بارزة في قطاع الرياضة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الشركة وإنجازاتها ودعمها المجتمعي المستمر.

وأبدى نادي شباب الأهلي و«العربية للسيارات» اعتزازهما بعلاقة الشراكة، في إطار تكامل الأدوار بين الأندية والمؤسسات الاقتصادية في الدولة، وانسجاماً مع الرسالة الهادفة لدعم مختلف المبادرات والفرق الوطنية، وعلى وجه التحديد الفعاليات ذات الصلة بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم.

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