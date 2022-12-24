الإمارات والصومال في افتتاح «عربية زايد الجامعية للصالات»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنطلق، اليوم، في جامعة الإمارات بمدينة العين، النسخة الثانية من بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي تقام برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وتستمر حتى 30 الجاري، بمشاركة 15 دولة. وتقام مراسم حفل الافتتاح في الرابعة والنصف عصر اليوم، بحفل مبسط، يليه مباراة الإمارات والصومال، فيما تقام 5 مباريات أخرى؛ إذ يلعب الجزائر مع فلسطين، السعودية مع اليمن، العراق مع البحرين، مصر مع الأردن، والمغرب مع لبنان.

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