35 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ«خليجي 25»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، أمس، قائمة منتخبنا الوطني الموسعة، استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وضمت القائمة الموسعة 35 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة، خالد السناني، حسن المحرمي، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد فوزي.

ويعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قائمة الأبيض النهائية عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين والتي ستقام اليوم وغداً، حيث من المقرر أن تضم القائمة 26 لاعباً، سيتم اختيارهم من بين اللاعبين الجاهزين بدنياً وفنياً وصحياً، تشارك في معسكر داخلي يقام بدبي اعتباراً من يوم بعد غدٍ ولمدة أسبوع، يواجه خلاله نظيره لبنان ودياً يوم 30 ديسمبر على استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل السفر إلى مدينة البصرة يوم 2 يناير، وتعتبر تلك التجربة بمثابة بروفة نهائية قبل المشاركة في منافسات «خليجي 25» يطمئن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية والذهنية قبل التوجه إلى البصرة العراقية على متن طائرة خاصة.

تدريب

وسوف يبدأ الأبيض تدريباته اعتباراً من يوم بعد غدٍ تحت إشراف المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وبحضور مجموعة من اللاعبين الذي تم اختيارهم للمعسكر وأغلبهم من العناصر الشابة في بداية عهد جديد يعتمد على العناصر الشابة الموهوبة، الذين برزوا خلال منافسات دوري أدنوك في الجولات الماضية.

وتعتبر المشاركة في «خليجي 25» بمثابة تحضير جيد واحتكاك قوي للأبيض، الذي يواجه العديد من التحديات خلال العام المقبل 2023، منها المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات خلال الفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2024 بالدوحة، والتي يسعى الأبيض للظهور المتميز في منافساتها، لتكون تعويضاً عن عدم المشاركة في مونديال قطر الذي انتهى قبل عدة أيام.

برمجة

ويلعب منتخبنا الوطني «الأبيض» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وقطر والكويت، وتقام مباريات الدور الأول للأبيض على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة، حيث يتقابل في أولى مبارياته مع نظيره البحرين يوم 7 يناير، ويعود الأبيض لملاقاة الكويت يوم 10 يناير ويختتم منافسات الدور الأول بملاقاة قطر يوم 13 من الشهر نفسه. ويعكف أروابارينا على مشاهدة مباريات للمنتخبات المنافسة ، من أجل دراسة أدائها وطرق اللعب حتى يضع الخطط المناسبة لمواجهتها.

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