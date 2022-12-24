الجزيرة والظفرة.. طموح الصدارة والبقاء

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الظفرة، عند الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يدخلها صاحب الأرض بطموح بلوغ الصدارة، فيما يستهدف الضيوف البقاء في المنافسة، وذلك من واقع ترتيب الفريقين في جدول الدوري الذي يحتل فيه «فخر أبوظبي» المركز السادس برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، ويمتلك الظفرة 4 نقاط بالمركز الأخير، ويأمل البقاء مع المحترفين.

ويسعى الجزيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخيرعلى البطائح 4 ـ 2، وأكمل الفريق تحضيراته وسط معنويات عالية، بعكس الظفرة الذي يعاني من جراح الهزائم والتي كان آخرها أمام عجمان في الجولة السابقة 0 ـ 1 والتي تعتبر سابع خسارة على التوالي والتاسعة في الدوري.

وأكد كايزر مدرب الجزيرة احترامه لمنافسه، ذاكراً أن الظفرة رغم أنه يحتل المركز الأخير لكنه قدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، مبيناً أنه على ثقة بأن نتائجه ستتحسن لأنه يمتلك المقدرة على التقدم وحصد النقاط، وقال: لاعبونا يدركون أهمية الفوز، وهم مطالبون بالتركيز وبذل الجهد واللعب بروح قتالية،وتقديم مباراة ترضي طموح الجماهير.

وقال الصربي الكسندر مدرب الظفرة إن فريقه سيلعب مباراة في غاية الصعوبة أمام أحد أفضل فرق الدوري، ولكن مواجهات الفريقين ترتبط عندي بذكريات جميلة؛ لأن أول مباراة لي مع الظفرة قبل موسمين كانت ضد الجزيرة وحققنا فيها الفوز، وأتمنى أن ننجح في كسب النتيجة لأننا في حاجة إلى الفوز في هذا التوقيت.

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