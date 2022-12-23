الإمارات والصومال في افتتاح «عربية زايد الجامعية للصالات» غداً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تنطلق غداً «السبت» بجامعة الإمارات بمدينة العين، النسخة الثانية من بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات التي تقام برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وتستمر منافساتها حتى 30 الجاري بمشاركة 15 دولة هي الإمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن، وبتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية،

وتقام مراسم حفل الافتتاح في الرابعة والنصف عصر غدٍ، بحفل مبسط بمشاركة وفود الدول المشاركة، ويليه مباراة منتخب الإمارات والصومال، فيما تقام 5 مباريات أخرى غداً ويلعب الجزائر مع فلسطين، السعودية مع اليمن، والعراق مع البحرين، مصر مع الأردن، المغرب مع لبنان.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات تضم الأولى الإمارات، ليبيا، العراق، البحرين، والصومال، والثانية مصر، الأردن، الجزائر، فلسطين، وسوريا، والثالثة سلطنة عمان، السعودية، المغرب، لبنان، واليمن.

ويأتي إقامة النسخة الثانية من البطولة بعد النجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في أكتوبر 2019، وتشهد البطولة الحالية أكبر مشاركة عربية.

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