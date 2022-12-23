محمد عبد الله.. استراحة محارب بعد المونديال

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يعيش الحكم المونديالي محمد عبدالله فترة التقاط الأنفاس بعد عودته إلى الدولة عقب مشاركته الناجحة في كأس العالم 2022، واعتبرها «استراحة محارب»، وستكون الأيام المقبلة فرصة لحكمنا المونديالي للاستمتاع بالأجواء العائلية مع أسرته بعد غياب طويل.

وتألق حكمنا الدولي محمد عبدالله في مشاركته في إدارة مباراتي إسبانيا مع كوستاريكا، والكاميرون مع صربيا، كحكم ساحة، وكحكم رابع في قمة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي المونديال، وظهر محمد عبدالله بمستوى متميز، سواء من ناحية اللياقة أو التجانس والتفاهم مع باقي طاقم قضاة الملاعب الإماراتي، ونجح أفراد الطاقم في العديد من الحالات الدقيقة والصعبة خلال المباريات، التي قاموا بإدارتها.

وأبدى محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، إعجابه بأداء محمد عبد الله الذي وفق في اتخاذ قرارات صعبة، خلال مباراتين مهمتين بالمونديال، كما وفق في القرارات الإدارية، وكان محل إشادة خبراء التحكيم في المونديال.

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