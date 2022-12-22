"خليجي 25".. منتخب الإمارات يكشف عن تشكيلة البطولة بعد الجولة المقبلة من الدوري

المصدر: وام

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تستعد المنتخبات الخليجية لكرة القدم، لإعلان تشكيلة لاعبيها المشاركين في بطولة كأس الخليج "خليجي25" التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 18 يناير المقبل.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات الكويت وقطر والبحرين، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات العراق والسعودية واليمن وعمان.

ويحتضن استاد الميناء الدولي، والذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، مباريات المجموعة الثانية التي ينافس فيها منتخب الإمارات، فيما تقام على ملعب البصرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يفتتح استاد الميناء الدولي رسميا يوم الإثنين المقبل 26 ديسمبر، بعد اكتمال تجهيزاته لاستقبال المباريات، وذلك قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام.

وعلى صعيد تشكيلة المنتخبات المشاركة في البطولة، وتحديداً في المجموعة الثانية حيث ينافس منتخب الإمارات، فقد أرجأ الاتحاد الكويتي إعلان قائمة المنتخب إلى ما بعد نهاية الجولة الحادية عشرة من الدوري، ومن المنتظر الإعلان عن القائمة في غضون الساعات القليلة المقبلة استعداداً لخوض أول تجمع غدا الجمعة.

وعلى صعيد المنتخب القطري، قرر الاتحاد القطري خوض منافسات بطولة "خليجي 25" بمزيج من لاعبي المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو بينيرو، مدرب المنتخب الأولمبي، حيث تضم القائمة 27 لاعبًا مزيجًا من اللاعبين الشباب ولاعبي المُنتخب الأول.

وفيما يتعلق بالمنتخب البحريني، من المنتظر الإعلان عن تشكيلة المنتخب المشارك في "خليجي 25" عقب نهاية الجولة التاسعة من منافسات الدوري البحريني يوم 27 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة ألى أن منتخب الإمارات يترقب الإعلان عن تشكيلته الأولى عقب نهاية منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، المقرر لها يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.

وعلى صعيد متصل أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان المنتخبات الخليجية سيبدأ توافدها على مدينة البصرة اعتباراً من الثاني من يناير المقبل.

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