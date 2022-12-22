علي عباس مديراً لفريق النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قرّرت شركة النصر لكرة القدم تعيين علي عباس نجم العميد والمنتخب الوطني السابق، مديراً للفريق الأول، بوصفه أحد الكفاءات النصراوية المميزة، حيث بدأ مسيرته الكروية بمدارس الكرة بنادي النصر عام 1989 وتدرج من المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول، كما لعب لأندية شباب الأهلي والوصل والجزيرة والظفرة قبل أن يعتزل الكرة في 2015 ويتجه للعمل الإداري.

وعمل علي عباس ضمن الجهاز الإداري للفريق الأول بنادي النصر في موسمي 2016-2017 و2017-2018، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من الألقاب منها بطولة كأس الاتحاد مع النصر مرتين، وبطولة الدوري العام 2008-2009، بطولة كأس 2007 – 2008، وبطولة السوبر 2008 - 2009 مع شباب الأهلي، كما شارك ببطولة العالم للأندية مع الفرسان عام 2010 – 2011 وخاض مع منتخبنا الوطني 25 مباراة دولية.

وتأتي التغييرات الإدارية بالفريق الأول ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها إدارة النصر لتصحيح مسار العميد الذي يحتل حالياً المركز 12 بدوري أدنوك للمحترفين.

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