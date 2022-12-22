بداية مبشرة لتطبيق نظام احتساب الوقت بدل الضائع

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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حقق تطبيق نظام دقائق اللعب الفعلية للمباريات، على غرار تجربة مونديال قطر 2022، في الجولة الحادية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، نجاحاً مبشراً في أول تجربه له بالدوري المحلي.

حيث تم احتساب الوقت بدل الضائع بشكل جيد في معظم المباريات، لكنه في حاجة لمزيد من الدقة لاكتمال نجاحه، ويجب مراجعة أمر تكليف الحكم الرابع بتلك المهمة لتعدد مهامه وعدم تركيزه الكافي لمهمته الجديدة، وعلى لجنة الحكام منح تلك المسؤولية لحكم خامس من الحكام الشباب على غرار التجربة المونديالية.

أحداث العين

أما عن أداء قضاة الملاعب خلال الجولة الحادية عشرة للدوري، فقد جاء الأداء جيداً في مباريات ودون المستوى في أخرى، حيث شهدت مباراة العين مع بني ياس ركلة جزاء غير محتسبة للعين وهدفاً صحيحاً ملغى للعين سجله سفيان رحيمي بداعي التسلل، وحالة طرد غير محتسبة للاعب أحمد برمان للتهور في لعبة مع لاعب من بني ياس.

كما شهدت مباراة الوصل مع شباب الأهلي بعض حالات تسببت في إصدار الوصل لبيان احتجاج على طاقم التحكيم رغم إنصاف المحللين وتقنية الفار لحكم المباراة. كما شهدت الجولة عدم تعاون كاف بين حكم تقنية الفيديو وحكام الساحة في العديد من حالات اللعب.

مما يتطلب ضرورة مراجعة تلك النقطة من قبل لجنة الحكام، في المقابل منحت اللجنة ثقتها في الحكم الشاب سهيل عبد الله الذي أدار مباراة النصر مع دبا بشكل جيد في أول تجربة له بدوري المحترفين.

حالات تحكيمية

* طالب الوحدة بركلة جزاء في مباراته أمام خورفكان، لكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

* هدف الوحدة الأول في مرمى خورفكان من ركنية صحيحة.

* طالب الوصل بركلة جزاء، لكن لمس وليد عباس للكرة داخل المنطقة كان من دون تعمد.

* طرد لاعب كلباء محمد ربيع للتهور مع لاعب من الشارقة قرار صحيح من حكم المباراة

* تدخل إيجابي من تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء ضد فريق دبا الفجيرة

* طالب الشارقة بركلة جزاء لصالح لاعبه كمارا، لكن اللعبة لا ترقي لقرار الركلة.

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