«هيئة الرياضة» تنظم ورشة عمل للكوادر الطبية

المصدر: دبي- البيان

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نظم مركز القيادات الرياضية التابع للهيئة العامة للرياضة ورشة عمل بعنوان «المستجدات في الطب الرياضي والوقاية من الإصابات الرياضية»، بهدف تعزيز توعية الكوادر الطبية العاملة في القطاع الرياضي، وتطوير قدرتها على الوقاية من الإصابات الرياضية، وفق أحدث الدراسات المعتمدة عالمياً.

وتضمنت الورشة محاضرة ومختبر ابتكار، وقدم المحاضرة فيليب شومييه، رئيس قسم التأهيل والتدريب في مركز «فيفا» الطبي المتميز، بحضور أعضاء الكوادر الطبية والفنية وخبراء التغذية في الاتحادات والأندية الرياضية، وناقشت المحاضرة أحدث الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة في تقييم اللاعبين بدنياً، والتي تسهم في وضع البرامج التدريبية المناسبة لهم، للتقليل من خطر تعرضهم للإصابات.

وقال عمر عبد الرحمن آل علي، مدير مركز القيادات الرياضية: «يأتي تنظيم ورشة العمل في ضوء العمل على تمكين مختلف الكوادر العاملة في القطاع الرياضي سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو الطبية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ومبادئ الخمسين الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والبناء المستمر للمهارات، للمساهمة في توفير أفضل الظروف للأندية والمنتخبات الوطنية لوقاية اللاعبين وإعدادهم، ومنحهم الفرصة، لمواصلة التطور بعيداً عن خطر الإصابات، بما يسهم في تعزيز فرصهم في تحقيق الإنجازات».

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