جمعة الشامسي: الحمرية سيحاسب من تسبب في خسارة نقاط الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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في أول رد فعل على قرارات لجنة الانضباط، أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة الحمرية صحة قرارات لجنة الانضباط، التي اتخذت، أمس، وقامت بموجبها بتحويل نقاط مباراتهم الأخيرة في دوري الأولى لمصلحة فريق الفجيرة.

وذلك بسبب مخالفة الفريق لنظام الاستبدال، واعتبار الحمرية خاسراً بنتيجة 3-0، لافتاً إلى اتخاذ مجلس إدارة النادي لقرارات داخلية تأديبية ضد من تسبب في هذا الخطأ غير المقصود بالتأكيد، لكن ذلك لا يعني ذلك أن الأمر سيمر مرور الكرام، وسنقوم باتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الحالات.

ونوه الشامسي لـ«البيان» بأن مثل هذه الأخطاء تحدث في مختلف الأندية، ولذلك يجب تجنبها في قادم المباريات خصوصاً أنها قد تتسبب في حرمان الفريق من تحقيق الطموحات.

وفي ما يتعلق بوضعية فريقه الحالية وحظوظه في التأهل لدوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الجاري، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الحمرية ابتعد قليلاً عن ركب الصدارة، لكننا لن نرمي المنديل، والأمل لا يزال قائماً، في ظل تبقي 3 جولات على نهاية مرحلة الذهاب، ومرحلة كاملة ضمن مباريات الإياب.

ونوه باستمرارية مدرب الفريق الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري على رأس عمله، ونتمنى من كل اللاعبين أن يكونوا في كامل الجاهزية في قادم المباريات، يذكر أن الحمرية يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، ويلاقي في الجولة المقبلة الـ 14 دبا الحصن المتصدر بملعب الأخير في الساحل الشرقي.

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