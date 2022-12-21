غضب في العين و«كده رضا» في بني ياس بعد التعادل

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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انتابت حالة من الغضب والسخط جماهير نادي العين الذين أبدوا استياءهم من نتيجة التعادل (2-2) التي خرج بها فريقهم من مباراته أمام ضيفه بني ياس أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ما أبعد الفريق عن دائرة المنافسة على الصدارة بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر، وهو الأمر الذي عقد مهمته في الدفاع عن اللقب، وبالمقابل عبر أنصار بني ياس عن الرضا التام بنتيجة التعادل التي خرج بها فريقهم من ملعب حامل اللقب.

نتيجة جيدة

وفرض بني ياس نتيجة التعادل على مضيفه العين بعد أن قدم مردوداً متميزاً خصوصاً في شوط اللعب الأول والذي أنهاه السماوي متقدماً بهدفين بعد أن كان متأخراً بهدف، وهو ما أسعد جماهيره ومدربه الروماني دانيال ايسلا الذي عبر عن رضاه التام بما تحقق، موضحاً أن الخروج بنقطة من ملعب بطل الدوري نتيجة طيبة.

وأشار إلى أن فريقه ظهر في المباراة بصورتين مختلفتين كانت الأولى جيدة خلال الشوط الأول بعد أن حول تخلفه بهدف إلى تقدم بهدفين، غير أنه تكاسل في الشوط الثاني وارتكب أخطاء ما أتاح الفرصة للعين لتعديل النتيجة.

خيبة أمل

وبالمقابل، عبر العيناوية عن خيبة أملهم وأجمعوا على أن المسؤولية يتحملها المدرب الأوكراني ريبروف، الذي ظل مصراً على إشراك عناصر لم تقدم الإضافة المأمولة خلال المباريات السابقة وفي مقدمتهم مواطنه اللاعب الأوكراني اندريه يارمولينكو، في الوقت الذي يتواجد فيه لاعب شاب متميز أثبت جدارته في جميع مشاركاته مع الفريق هذا الموسم وهو البرازيلي المقيم جوناتاس.

واتهم آخرون شركة الكرة العيناوية بالتقصير والفشل في التعاقد مع أجانب على قدر طموحات الفريق المواجه بتحديات كبيرة بما في ذلك الدفاع عن لقبه والمشاركة بدوري أبطال آسيا، وطال الانتقاد بالإضافة ليارمولينكو لاعبين آخرين هم بلاسيوس، والمهدي مبارك، ورفائيل، وكوامي، وطالب جمهور العين بدعم صفوف الفريق بأجانب يحققون الإضافة الفنية التي تتسق مع طموحات الزعيم.

المنظومة الدفاعية

بدوره، أرجع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، النتيجة التي خرج بها الفريق إلى أخطاء في المنظومة الدفاعية، وأبدى استغرابه للحالة الفنية التي كان عليها الفريق في ملعب المباراة كونه لعب شوطين مختلفين، وأوضح أنه من الصعب تفسير حالة التحسن التي ظهر عليها الفريق في الشوط الثاني.

وشدد على ضرورة معالجة هذه الظاهرة والتحدث مع اللاعبين بشأنها، وقال: كان بإمكاننا حسم المباراة لصالحنا بخمسة أهداف قياساً على الفرص التي تهيأت لنا، نحن مطالبون بتعزيز المنظومة الدفاعية على النحو المطلوب خلال الفترة المقبلة.

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