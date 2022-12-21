الشارقة يهزم كلباء برباعية ويقترب من الصدارة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله، محمد صادق، محمد فضل

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حسم فريق الشارقة موقعة «الديربي»، أمس، أمام مضيفه كلباء، برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل الشارقة برصيده إلى 23 نقطة.

مشدداً الضغط على أندية الصدارة، وتجمد رصيد النمور عند 17 نقطة في المركز الثامن، أحرز أهداف الشارقة: الغيني عثمان كمارا والبرازيلي لوان بيريرا والصربي ميراليم بيانتيتش والبرازيلي كايو كانيدو في الدقائق 21، 57، 76، 79، وشهد اللقاء طرد مدافع كلباء محمد ربيع بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 25.

وفي لقاء آخر، فرض بني ياس نتيجة التعادل على مضيفه العين 2-2 مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى «18 نقطة» ويحل في المركز السابع، بينما رفع بني ياس رصيده إلى (12 نقطة) في المركز العاشر.

سجل للعين كل من يارمولينكو في الدقيقة 28، ولابا كودجو، من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وأحرز لبني ياس، نيكولاس خمينيز، في الدقيقة 31، والمهدي مبارك عن طريق الخطأ في مرماه الدقيقة 36.

وفي المباراة الثالثة، فرض خورفكان التعادل على مضيفه الوحدة 2-2 على استاد آل نهيان، وبهذه النتيجة يفقد الوحدة نقطتين ثمينتين في صراعه على الصدارة، ليصل إلى النقطة 23 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر، فيما رفع خورفكان رصيده إلى النقطة 12.

تقدم خورفكان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة للبرتغالي إيلتون فيليبي، ونجح جواو بيدرو في إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 90.

وتمكن البديل تيغالي من إحراز الهدف الثاني 90 + 6، وتعادل يوسف العامري للضيوف في الدقيقة 90 + 8، ليخطف خورفكان نقطة غالية من عقر دار الوحدة.

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