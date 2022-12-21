«الانضباط» تقرر خسارة الحمرية والذيد

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، بمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة.

وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً. ونظرت اللجنة في إحالة لجنة المسابقات المتعلقة بالمخالفة التي وقعت في مباراة فريقي الحمرية والفجيرة في دوري الدرجة الأولى، وقررت اللجنة خسارة الحمرية المباراة بنتيجة (0 – 3) لمخالفته نظام الاستبدال، كما قررت خسارة فريق الذيد مباراته أمام فريق حتا بالنتيجة ذاتها، بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً.

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