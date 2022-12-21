نجاح كبير لجولة كأس «ميلان» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل جولة الكأس لنادي «إيه سي ميلان» التي ينظمها النادي بالشراكة مع طيران الإمارات رحلتها في العالم.

حيث التقى لاعبو الروسونيري أليكسس سايليمايكرس وبراهيم دياز وتشارلز دي كاتيلايير بأكثر من 500 مشجع في متجر بوما في دبي مول، وجهة التسوق الأكبر في العالم من حيث عدد المتاجر، السبت الماضي.

وتبادل المشجعون الحديث مع نجوم الفريق، والتقطوا الصور التذكارية بجانب كأس أبطال الدوري الإيطالي لموسم 2022-2021.

وأتاحت الفعالية للمشجعين الحاضرين إظهار شغفهم بألوان الروسونيري في منطقة تحظى فيها علامة «إيه سي ميلان» بتقدير كبير، ويعتبر «إيه سي ميلان» هو الفريق الإيطالي الأكثر مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال كامل موسم 21/‏‏‏22.

حيث بلغ متوسط عدد المتفرجين 546 ألف متفرج للمباراة الواحدة، فيما وصل عدد المتفرجين إلى ذروته عندما بلغ عدد المشاهدين 2 مليون متفرج في مباراة «إيه سي ميلان» مع «ساسولو».

واختتم «إيه سي ميلان» معسكراً تدريبياً في دبي، ما يؤكد التزام النادي تجاه هذه المنطقة الاستراتيجية، حيث جدد شراكته مع طيران الإمارات، وأعلن عن خطط لافتتاح أول مكتب رسمي لكرة القدم للنادي في دبي.

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