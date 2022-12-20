الظفرة.. خسارة تاسعة و33 هدفاً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع الظفرة إلى المركز الأخير «14» في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 4 نقاط بعد الخسارة التاسعة التي تعرض لها في المنافسة أمام عجمان 0 - 1 أول من أمس في الجولة 11.

والتي كان يحتل قبلها الترتيب الثالث عشر، لكن خسارته مع الفوز الأول الذي حققه دبا على النصر، قاد إلى تبادل المراكز مع تساوي الفريقين «الظفرة ودبا» في رصيد 4 نقاط، وتقدم النواخذة في الترتيب بفارق الأهداف بعد أن استقبلت شباك الظفرة حتى الآن 33 هدفاً وسجل 10 ليكون رصيده سالب 23 هدفاً مقابل سالب 16 هدفاً للنواخذة.

وكان الظفرة قد دخل مباراة «البرتقالي» بدافع كبير للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعد الجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس العالم، والاستفادة من خوض مباريات عدة في بطولة كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقدم الظفرة مستوى جيداً في اللقاء.

وحافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 86 التي جاء فيها هدف عجمان من ركلة جزاء ارتكبها عبدالله سلطان حارس المرمى مع وليد أزارو، نتيجة خطأ فادح ارتكبه ليونارد أوفور متوسط الدفاع بإعادة كرة قصيرة للحارس عبدالله سلطان الذي وجد نفسه في موقف أجبره على المخالفة، لتتواصل أخطاء الدفاع المتكررة في كل المباريات، والتي كانت أبرز أسباب النتائج السلبية للفريق في الموسم الحالي.

7

وتعتبر خسارة فارس الظفرة، السابعة على التوالي، منذ فوزه الأول والأخير على شباب الأهلي في الجولة الرابعة، والذي سبقه التعادل مع «العميد» في مباراة افتتاح المنافسة ليكتفي بتعادل وفوز مع 9 هزائم من مجموع 11 مباراة.

وبجانب المركز الأخيرة في المنافسة فإن دفاع الظفرة يعتبر الأضعف وسط فرق الدوري باستقبال شباك الفريق 33 هدفاً بفارق 11 هدفاً عن النصر الذي يعتبر ثاني أضعف دفاع باستقبال مرماه 22 هدفاً، يليهما دبا الفجيرة الذي اهتزت شباكه بعدد 21 هدفاً حتى الآن، وأحرز فارس الظفرة 10 أهداف فقط ليصبح ثالث أضعف خط هجوم بعد دبا الذي اكتفى بخمسة أهداف والنصر «9 أهداف».

مواجهة الجزيرة

وتنتظر الظفرة مباراة أكثر صعوبة في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الباحث عن الصدارة يوم السبت المقبل، والتي يعقبها فترة التوقف قبل العودة من جديد لإكمال النصف الأول من البطولة بالجولة 13 التي يلتقي فيها ضيفه دبا يوم 23 يناير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز