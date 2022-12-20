الوصل.. عثرة في وقتها أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - علي شدهان

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شكلت الخسارة التي تجرع مرارتها فريق الوصل الأول لكرة القدم بهدفين لهدف أمام ضيفه شباب الأهلي في الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين عثرة جاءت في وقتها المناسب المطلوب فيه من الوصلاوية إجراء بعض المراجعة ورسم معالم حل أو حلول هم الأكثر دراية وعلماً بها من غيرهم.

ومن حسن حظ الوصلاوية أن خسارة فريقهم حدثت قبل وقت قليل من بدء الانتقالات الشتوية، التي تبدو فترة مناسبة جداً لإجراء التقييم وإعادة النظر في بعض متطلبات الفهود، من أجل البقاء في دائرة المنافسة على درع الدوري، أو على الأقل الظفر بمركز متقدم ضمن الأربعة الكبار.

وفي مباراته أمام شباب الأهلي، لم يظهر الوصل بالصورة الفنية التي تجعل من هدفه بالمنافسة على درع الدوري ممكناً، حتى وإن جاءت تبعات الهزيمة بالقدر القليل، حيث ما زال الوصل في دائرة أقرانه الكبار، ولم يتراجع كثيراً إلى منطقة الوسط، رغم ما ينتظره في الجولة 12 من مواجهة لا تقل أهمية وصعوبة عن مباراة شباب الأهلي، وذلك عندما يلتقي مضيفه العين.

أما شباب الأهلي، فقد سعى إلى الفوز، وأجاد في كيفية اقتناص النقاط الثلاث التي أبقته على قمة الترتيب العام لفرق البطولة بجدارة، مع تجسيد مقدرته على المنافسة والتحدي في ميدان معانقة درع البطولة، وإن ظهر ذلك سابقاً لأوانه، نظراً لبقاء دور كامل وجولتين من الدور الأول للبطولة.

ارتكاب الأخطاء

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، أشار إلى أن فريقه بدء المباراة بصورة جيدة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر، معترفاً بارتكاب الوصل أخطاء فردية كلفته خسارة المباراة، لافتاً إلى أنه لا بد من التركيز، والسعي الجاد من أجل التعويض في المباراة المقبلة أمام العين، كاشفاً النقاب عن أن عمر عبدالرحمن «عموري» غاب عن مباراة شباب الأهلي كونه مريضاً، فيما غاب علي سالمين للإصابة.

وأبدى البرتغالي جارديم، مدرب شباب الأهلي، سعادته بفوز فريقه في المباراة، واقتناص النقاط الثلاث والبقاء متصدراً، مشدداً على أن شباب الأهلي نجح في تعويض خروجه من بطولة الكأس، منوهاً بأن فريقه نجح في استثمار الفرص السانحة أمام مرمى المنافس، ونجح في تتويج جهده خلال المباراة بتحقيق الفوز، لافتاً إلى أنه لا مفر من تحقيق النتائج الإيجابية لمواصلة مشوار المنافسة في البطولة.

بيان وصلاوي

وأصدر نادي الوصل بياناً رسمياً، أكد فيه احتفاظه بحق الرد واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء ما تعرض له فريق النادي الأول لكرة القدم من حالات تحكيمية أثرت على نتيجة مباراته أمام شباب الأهلي في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، حسب البيان، مشدداً على أن إدارة الوصل تدرس الموقف بعناية حفاظاً على مصلحة النادي، منوهة بأن الوصل تعرض لما أسماه البيان بـ«الظلم التحكيمي» في مباراته أمام بني ياس في الجولة 10 من البطولة. وبيّن الوصل في بيانه أنه يدعم الكوادر التحكيمية الوطنية.

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