مبخوت وخلفان.. ثنائي بأجمل «الألحان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خطف ثنائي الجزيرة علي مبخوت وخلفان مبارك، الأنظار في المباراة الأخيرة أمام البطائح، والتي انتهت لصالح «فخر أبوظبي» 4 - 2 في الجولة 11 لدوري أدنوك لمحترفين، حيث شكلت عودة خلفان مبارك إضافة قوية للفريق بعد الانسجام التام مع زميله علي مبخوت، واللذين ترجما حضورهما المميز بتسجيل 3 أهداف منها ثنائية لمبخوت، فيما كان تألق خلفان مبارك بتسجيل واحد من أجمل الأهداف من كرة ركنية نفذها، إضافة إلى صناعته أول أهداف المباراة.

ويتصدر قائمة الهدافين في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم علي مبخوت برصيد 11 هدفاً بعد الثنائية الأخيرة في مرمى البطائح بفارق هدف عن لابا كودجو مهاجم العين، وذلك قبل مباراة العين وبني ياس، كما رفع مبخوت رصيد أهدافه إلى 192 هدفاً في مشوار مشاركاته بالدوري.

مباراة صعبة

من جانب آخر، اعترف مارسيل مدرب الجزيرة أن الشكل الذي ظهر به البطائح أدى إلى صعوبة المباراة على الجزيرة، خاصة بعد أن تقلص الفارق في النتيجة بين الفريقين بفارق هدف عندما كانت النتيجة 3-2 لصالح الجزيرة.

كما تعرض فريقه إلى العديد من المتاعب خاصة بسبب الكرات الثابتة من قبل المنافس، مشيداً بأداء اللاعبين وجهودهم، لا سيما البدلاء الذين ساهموا في تعزيز التقدم بتسجيل الهدف الرابع، إضافة إلى تسلحهم بالروح القتالية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

بدوره، قال سعيد شخيت مدرب البطائح إنهم خاضوا المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية، والتعادل على أقل تقدير، خاصة وأنه كانت أمامهم فرص أبرزها في بداية اللقاء لتسجيل هدف محقق، مؤكداً أن فريق الجزيرة يضم في صفوفه لاعبين مميزين منهم الدوليون، وهم قادرون على تغيير النتيجة في أي لحظة، لكن في المقابل قدم لاعبو البطائح مباراة كبيرة والتركيز حالياً على المباراة المقبلة أمام النصر.

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