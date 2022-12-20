تنسيق لتطوير رياضة «أصحاب الهمم» في الإمارات والجزائر

المصدر: دبي - وام

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بحث ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وسليمان معاشو رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة أصحاب الهمم، سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين.

وأكد الطرفان، خلال الاجتماع المشترك الذي عقد على هامش النسخة الـ 12 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم دبي 2022 في نادي دبي لأصحاب الهمم، على أهمية التعاون بين النادي و«الاتحادية الجزائرية» والتنسيق في مجال تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتنظيم المعسكرات.

حضر الاجتماع، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وغليمي عبد الرحمن رئيس اللجنة الطبية بالاتحادية الجزائرية.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد على إيجابية اللقاء الذي تطرق للتعاون المشترك والشراكة بين «أصحاب الهمم» في الإمارات والجزائر في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم، وتعزيزاً للتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى تحقيق الإنجازات وترك بصمات بارزة في كل المجالات.

من جانبه أشاد سليمان معاشو بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي دبي لأصحاب الهمم في المجتمع كونه من الأندية العريقة في المنطقة، والذي يمتلك إمكانات كبيرة تدعم «أصحاب الهمم».

وأعلن معاشو عن قرب توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين من أجل تطوير رياضة «أصحاب الهمم»، وإقامة معسكرات مشتركة في الإمارات والجزائر.

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