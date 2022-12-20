«برواز دبي» يحتفي بـ«ميسي» والأرجنتين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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احتفالاً بتألق لاعب كرة القدم الأسطوري، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في واحدة من أعظم نهائيات كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، ونجاحه في الفوز باللقب الثالث لـ«التانغو» في نهائي مونديال قطر 2022، وكذلك تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة، وضع «برواز دبي» مجموعة ملصقات للاعب الأرجنتيني حاملاً كأس العالم بعد فوز بلاده، وقد انتشرت تلك الصور عبر مقطع فيديو على الإنترنت، برفقة العبارة التالية: «دبي قادت العالم الليلة الماضية للاحتفال بتألق ميسي الرائع.. أيقونة «برواز دبي» تشيد بفوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم».

وعلقت قناة «إن دي تي في» الهندية على مقطع الفيديو وكتبت: احتفاء بالتألق الرائع لـ«ميسي» رفع برواز دبي، وهو الأكبر في العالم، مجموعة صور للنجم الأرجنتيني مع الكأس، ووصفت القناة المشاعر العارمة، التي سادت وسائل التواصل الاجتماعي العالم بعد تلك المباراة، بعبارة «يا لها من نهائيات!»، مشيرة إلى أن الكثير من محبي كرة القدم كانوا سعداء بالأداء الرائع لمنتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ورأت القناة أن وجود ميسي والنجم الفرنسي كيليان مبابي وأهدافه الثلاثة في النهائي جعل الخاتمة استثنائية، ولن يكون من الخطأ القول إنها كانت نهاية خيالية لميسي ورجاله في لقاء صعب، وإن العالم شهد سحر كرة القدم الحقيقي في النهائي، وأضافت: لن يجد ليونيل ميسي نهاية أفضل من تلك منذ إعلانه أن بطولة قطر 2022 ستكون هي الأخيرة له، خاصة أنه نجح في تسجيل 7 أهداف، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

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