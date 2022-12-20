الشارقة يقتنص النمور برباعية ويقترب من الصدارة

المصدر: كلباء – محمد فضل -تصوير – زيشان أحمد

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حسم الشارقة موقعة «الديربي» أمام كلباء برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، أحرز أهداف الشارقة كل من الغيني عثمان كمارا، والبرازيلي لوان بيريرا، والصربي ميراليم بيانتيتش، والبرازيلي كايو كانيدو في الدقائق 21، 57، 76، 79 وشهد اللقاء طرد مدافع كلباء محمد ربيع بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 25، ليصل الشارقة برصيده إلى 23 نقطة، مشدداً الضغط على أندية الصدارة، فيما تجمد رصيد النمور عند 17 نقطة في المركز الثامن.

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب وكل منهما يخطط للحصول على النقاط الثلاث، لتنطلق المواجهة بحذر في دقائقها الأولى، وبعد مرور ثلث ساعة احتسب حكم المباراة يوسف الجسمي ركلة ثابتة، نفذها الصربي ميراليم بيانيتش على رأس عثمان كمارا، الذي لم يتوان في إيداع الكرة برأسه مرمى الحارس عيسى أحمد، ورفض اللاعب كمارا الاحتفال بالهدف احتراماً لجمهور الفريق، الذي لعب له قبل موسمين.

ولم تمض سوى بضع دقائق على هدف التقدم حتى أشهر حكم المباراة يوسف الجسمي البطاقة الحمراء في وجه مدافع كلباء المغربي أمحمد ربيع في الدقيقة 25 بعد تدخله «العنيف» ضد لاعب الشارقة محمد عبد الباسط، ليلعب النمور بقية الشوط الأول والمباراة بعشرة لاعبين، وهو الطرد الذي قلب المباراة رأساً على عقب، وينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف دون رد.

وخلال شوط المدربين واصل الفريق الضيف ضغطه، ليسفر عن هدف ثان عن طريق لوان بيريرا، والذي تلقى تمريرة سحرية من زميله ماجد حسن، الذي وضعه في مواجهة حارس كلباء عيسى أحمد هدف ثاني أراح مدرب الشارقة الروماني كوزمين في الدقيقة 57، وأضاف بيناتيش هدف فريقه الثالث، بعد أن حول تمرير خالد الظنحاني في المرمى بذكاء في الدقيقة 76، ووضع كايو كانيدو بصمته في المباراة بهدف رابع لفريقه في الدقيقة 79 لتنتهي المباراة بنتيجة 4/0.

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