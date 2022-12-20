تعادل مثير بين الوحدة وخورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فرض خورفكان التعادل على مضيفه الوحدة 2-2 على ستاد آل نهيان، في مباراة مثيرة ودرامية في الدقائق الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفقد الوحدة نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة جدول الترتيب، بعد التعادل مع «النسور»، ليصل إلى النقطة 23 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر، فيما رفع خورفكان رصيده إلى النقطة الـ 12.

تقدم خورفكان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق البرتغالي إيلتون فيليبي، الذي نجح في استغلال بطء دفاع الوحدة، وسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة لحارس العنابي راشد علي.

بعد الهدف فرض الوحدة أفضليته التامة على مجريات المباراة وسط محاولات هجومية مستمرة، إلا أنها قوبلت بتألق من الحارس أحمد حمدان الحوسني، نجم المباراة الأول، الذي نجح في التصدي لأكثر من هدف محقق لأصحاب الأرض.

وحضرت الإثارة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما نجح جواو بيدرو في إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 90.

وتمكن البديل تيجالي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ولكن فرحة العنابي لم تدم طويلاً بعدما تعادل يوسف العامري للضيوف في الدقيقة 90+8، ليخطف خورفكان نقطة غالية من عقر دار الوحدة، ويتجنب الخسارة السادسة في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين.

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