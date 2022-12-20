نادي الوصل يصدر بياناً حول التحكيم في مباراته مع شباب الأهلي دبي

المصدر: البيان

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أصدر نادي الوصل بيانا صحافيا حول بعض الحالات التحكيمية في مباراته مع شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

النص الكامل لبيان نادي الوصل:

" تابعت إدارة نادي الوصل وخلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري أدنوك للمحترفين، بعض الحالات التحكيمية التي حدثت للفريق، وكانت سبباً فيما آلت إليه نتيجة المباراة، إضافة إلى بعض من التغاضي غير المقبول من طاقم التحكيم من الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو لمراجعة بعض الأخطاء المؤثرة رغم مطالبات الجهازين الفني والإداري واللاعبين بذلك ولأكثر من حالة كانت من الممكن أن تسهم في تغيير نتيجة المباراة.

وانطلاقا من حرص إدارة النادي على حفظ الحقوق وتحقيق روح العدالة ليس لنادي الوصل وحسب بل ولجميع الأندية وحفظا لهيبة المنظومة التحكيمية الوطنية والتي لطالما كان الوصل أول وأكثر الداعمين والمساندين للحكم المواطن، فأن الإدارة تدرس وبكل عناية هذا الموقف، وتقف عند كل تفاصيله وتحتفظ بحق الرد بعد مراجعة هذه المواقف مع المعنيين في الإدارات المختلفة والمعنية ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن للنادي حقوقه الكاملة.

جدير بالذكر أن الفريق كان قد تعرض إلى ظلم تحكيمي في مباراته السابقة ايضا مع نادي بني ياس حيث تحصل عدد من لاعبيه على كروت ملونة غير مستحقة ساهمت في غياب العديد من اللاعبين الأساس".

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