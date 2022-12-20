"الفرسان" يغرد في الصدارة بالنقطة 25

المصدر: متابعة: علي شدهان، عدنان الغربي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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غرد شباب الأهلي في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه الثمين على مضيفه الوصل، أمس، بهدفين لهدف، باستاد زعبيل، ضمن الجولة 11.



سجل هدفي «فرسان دبي»، يوسف جابر، والبرازيلي إيغور في الدقيقتين 9 و21، وتقدم «الإمبراطور» بهدف البرازيلي أوليفيرا في الدقيقة الخامسة، وبهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 25، منفرداً بالقمة، فيما تجمد الوصل عند النقطة 21.



تألق



وتألق فريق الجزيرة، وعبر مضيفه البطائح بأربعة أهداف مقابل هدفين، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، بينما توقف البطائح عند 12 نقطة، سجل أهداف الجزيرة علي مبخوت «ثنائية» في الدقيقتين 5 و23، وخلفان مبارك في الدقيقة 46، والبديل زايد الحمادي في الدقيقة 95، بينما جاء هدفا البطائح عن طريق الكاميروني أناتول أبانغ في الدقيقتين 30 و72.



ولم يحتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء للبطائح في الشوط الثاني، بعد اللجوء لتقنية «VAR»، فيما ألغى هدفاً لعلي مبخوت في الدقائق الأخيرة، بداعي التسلل.



خسارة موجعة



وتلقى النصر خسارة موجعة أمام دبا الفجيرة، بنتيجة 1-0، في مباراة الفريقين باستاد آل مكتوم، مواصلاً نزيف النقاط، وتجمد عند المركز 12 برصيد 6 نقاط، وفي المقابل، تنفس «النواخذة» الصعداء، بتحقيق أول فوز في البطولة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وترك المركز الأخير للظفرة، متفوقاً عليه بفارق الأهداف، وأهدى عمران الجساسي مدافع «العميد»، كرة لإبراهيم اليعقوبي لاعب دبا، سددها في مرمى أحمد شمبيه، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، وضغط النصر في الشوط الثاني، لكن تألق حميد عبد الله حارس دبا، وغياب المهاجم القناص في النصر، حال دون إدراك الفريق للتعادل.



وخطف عجمان فوزاً ثميناً من مضيفه الظفرة، بهدف أحرزه فراس بالعربي من ركلة جزاء في الدقيقة 86، وهي الخسارة السابعة للظفرة على التوالي، وبهذه النتيجة وصل «البرتقالي» إلى 20 نقطة، وتراجع الظفرة للمركز الأخير، برصيد 4 نقاط.

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