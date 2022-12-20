عبدالغني المهري مدرباً للعربي

المصدر: أم القيوين – محمد فضل

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تعاقدت إدارة نادي العربي مع المدرب الوطني عبدالغني نوح المهري خلفاً للمدرب المقال بدر الدين الإدريسي الذي تم الاستغناء عنه بسبب سوء النتائج.

وتلقى الفريق عدداً من الهزائم في دوري الدرجة الأولى وكان آخرها قبل أيام أمام العروبة بنتيجة 3 - 7 ضمن الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويعد الإدريسي الضحية السابعة في الهواة بعد رحيل كل من الصربي بوريس بونجاك «العروبة» والثنائي معتز عبدالله والعراقي أمين فيليب «الجزيرة الحمراء» وعبدالحليم الوريمي «الرمس» والمقدوني جوكيكا «حتا».

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