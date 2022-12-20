الشارقة في المركز 279 ضمن التصنيف العالمي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حضر الشارقة ممثلاً وحيداً لأندية الإمارات، في التصنيف العالمي للأندية الصادر مؤخراً من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، وجاء في المركز 279 وتصدر التصنيف فلامينغو البرازيلي، وتلاه ليفربول الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، وريال مدريد الإسباني، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان.

فيما تصدر الأهلي المصري، تصنيف الأندية العربية بالتواجد في المركز 33، وتلاه الوداد المغربي في المركز 60، والزمالك وبيراميدز المصريين في المركزين 92 و98، ووفاق سطيف الجزائري في المركز 116، والهلال السعودي في المركز 121.

وتضمنت قائمة أفضل 100 ناد على العالم 66 نادياً أوروبياً، و28 من أمريكا الجنوبية، و5 من أفريقيا، ونادياً واحداً من آسيا، ومثلوا 23 دولة أوروبية، و7 دول من أمريكا الجنوبية، و3 دول أفريقية، ودولة واحدة آسيوية. وتصدرت البرازيل القائمة بتواجد 12 نادياً، ضمن أفضل 100 ناد في العالم، وتلتها إيطاليا بـ8 أندية، ثم إسبانيا وإنجلترا ولكل منها 7 أندية، والأرجنتين وفرنسا وألمانيا ولكل منها 6 أندية.

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