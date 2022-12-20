مليار درهم القيمة السوقية لدوري المحترفين

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين،، 263.68 مليون يورو ما يعادل 1.03 مليار درهم، وتأتي هذه القيمة ممثلة في 14 نادياً يمثلهم 532 لاعباً ومن بينهم 157 لاعباً محترفاً من الأجانب والمقيمين.

وطبقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات اللاعبين يتصدر الشارقة قائمة أعلى قيمة سوقية بـ144.378 مليون درهم، يليه الوحدة بـ118.521 مليون درهم، ثم شباب الأهلي (116.181 مليون درهم)، وجاء العين رابعاً بقيمة 100.778 مليون درهم، والجزيرة خامساً (93.249 مليون درهم)، وحل سابعاً بني ياس (72.579 مليون درهم)، ثم الوصل (71.292 مليون درهم)، يليه النصر (70.356 مليون درهم)، ثم اتحاد كلباء (66.534 مليون درهم)، واحتل خورفكان المركز العاشر بقيمة 49.53 مليون درهم، ثم عجمان (45.591 مليون درهم)، والبطائح (32.487 مليون درهم). وحقق كل من البرازيلي ماركوس «الوحدة»، والإسباني الكاسير «الشارقة»، والبلجيكي دينايير، والبوسني بيانيتش «الشارقة» صدارة اللاعبين.

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