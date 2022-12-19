الجزيرة يتخطى البطائح برباعية

المصدر: خورفكان- علي الظاهري- تصوير - زيشان أحمد

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تخطى فريق الجزيرة مضيفه البطائح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على استاد صقر بن محمد القاسمي، لحساب الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 20 نقطة، بينما توقف رصيد «الراقي» عند 12 نقطة. جاءت أهداف الجزيرة بثنائية علي مبخوت في الدقيقة 5، والدقيقة 23، وهدف خلفان مبارك في الدقيقة 46، والبديل زايد الحمادي في الدقيقة 95، بينما للبطائح عن طريق الكاميروني أناتول أبانغ، في الدقيقة 30 والدقيقة 72.

جاءت المباراة سريعة، خاصة من الجزيرة، الذي سجل مبكراً عن طريق الهداف علي مبخوت، بعد تمريرة مميزة من خلفان مبارك، العائد للملاعب بعد إصابة. ولم تمضِ سوى دقائق قليلة، ليهدد علي مبخوت مرمى البطائح من كرة أبعدها المدافع حمدان ناصر من حلق المرمى، ليعود مبخوت من جديد، ويعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء. وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق، لينجح أناتول من كرة رأسية، في تسجيل أول الأهداف لفريقه. وعاد خلفان مبارك للتألق، بعد إضافة الهدف الثالث لفريقه، من تنفيذه كرة ركنية غالطت حارس المرمى، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني دخول مهاجم البطائح أحمد خليل، الذي هدد مرمى علي خصيف، عبر كرة أبعدها دفاع الجزيرة، والتي أثارت حالة من الشك، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد «الفار»، للتحقق من وجود لمسة يد، ليتخذ الحكم عمار الجنيبي قراره بعدم وجود ضربة جزاء. وعاد الكاميروني أناتول لتقليص الفارق، بتسجيل الهدف الثاني للبطائح، عن طريق كرة رأسية حولها إلى داخل الشباك. وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً من الجانبين، وألغى الحكم هدفاً لعلي مبخوت في الدقائق الأخيرة، بداعي التسلل، قبل أن يظهر البديل زايد الحمادي، ويسجل الهدف الرابع لفريقه، قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

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