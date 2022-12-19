شباب الأهلي يتمسك بقمة الدوري بالفوز على الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان- تصوير - غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمسك فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، بقمة الترتيب العام لفرق دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات بعد فوزه الثمين على مضيفه الوصل بهدفين لهدف ضمن الجولة 11 للبطولة.

سجل هدفي شباب الأهلي، مدافعه يوسف جابر "ق9"، ومحترفه البرازيلي ايغور "ق21"، فيما سجل للوصل، محترفه البرازيلي اوليفيرا "ق5".

وبهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 25، منفردا بالصدارة، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 21.

قدم الفريقان أداء متوازنا تبادلا خلاله السيطرة على مجريات المباراة، وإن مالت تلك السيطرة قليلا لمصلحة شباب الأهلي، خصوصا في النصف الأول من الشوط الثاني، قبل أن يتسلم الوصل زمام المبادرة بشن بعض المحاولات التي لم يُكتب لها النجاح، لتنتهي المباراة بفوز غاية في الأهمية لشباب الأهلي، وخسارة قد تكلف الوصل كثيرا في سباق الحصول على مركز متقدم في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز