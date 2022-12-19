مع عودته من جديد ... مليار درهم القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين، والذي يعود للانطلاق اليوم الاثنين بالجولة 11 بعد 37 يوما من التوقف، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022، 263.68 مليون يورو بما يوازي ( 1.03 مليار درهم).

وتأتي هذه القيمة ممثلة في 14 ناديا يمثلهم 532 لاعبا من بينهم 157 لاعبا محترفا من الأجانب والمقيمين بما نسبته 29.5 من اجمالي اللاعبين المسجلين في قوائم الأندية.

وطبقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في ارقام واحصائيات اللاعبين يتصدر فريق الشارقة القائمة كأعلى قيمة سوقية بـ 144.378 مليون درهم، يليه فريق الوحدة بـ118.521 مليون درهم، ثم شباب الأهلي بقيمة 116.181 مليون درهم، ثم فريق العين رابعا بقيمة 100.778 مليون درهم، والجزيرة خامسا بقيمة 93.249 مليون درهم.

ويحل سابعا فريق بني ياس بقيمة تبلغ 72.579 مليون درهم، ثم الوصل ثامنا بقيمة 71.292 مليون درهم، يليه فريق النصر بقيمة 70.356 مليون درهم، ثم فريق اتحاد كلباء بقية 66.534 مليون درهم.

وعاشرا يأتي خورفكان بقيمة سوقية 49.53 مليون درهم، ثم عجمان حادي عشر بقيمة 45.591 مليون درهم، والبطائح ثاني عشر بقية 32.487 مليون درهم، ثم الظفرة ثالث عشر بـ25.194 مليون درهم، وأخيرا دبا بقيمة بلغت 21.684 مليون درهم.

كما يأتي كل من البرازيلي آلان ماركوس لاعب الوحدة والاسباني باكو الكاسير لاعب الشارقة والبلجيكي جاسون دينايير، والبوسني مارليم بيانيتش لاعب الشارقة في الصدارة بقيمة سوقية 31.2 مليون درهم لكل لاعب، يليهم جواو بيدور لاعب الوحدة بقيمة 23.4 مليون درهم، ثم لابا كودجو لاعب العين بقيمة 21.45 مليون درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز