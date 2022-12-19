عجمان يحقق فوزاً جديداً ويؤزم موقف الظفرة في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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خطف عجمان فوزاً ثميناً في مواجهة مضيفه الظفرة بهدف أحرزه فراس بالعربي من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء.

النتيجة رفعت رصيد البرتقالي إلى 20 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بعد فوزه الثاني على التوالي في المنافسة، وتراجع الظفرة الذي تأزم موقفه في المنافسة إلى المركز الاخير برصيد 4 نقاط، عقب تعرضه للخسارة السابعة على التوالي في المنافسة.

وجاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين بلعب متوازن في الدفاع والهجوم خاصة من جانب الظفرة الذي حافظ على أسلوبه المعتاد في تأمين مرماه، ومع تقدم دقائق اللعب، انتقل الفريقان إلى تنظيم الهجمات بحثاً عن الوصول للشباك، لكن دون أن ينجحا في شن هجمات تشكل خطورة تذكر حتى نهاية الحصة الأولى التي لم تشهد سوى تهديفة على كل مرمى.

وفي الشوط الثاني انتزع البرتقالي الأفضلية والمبادرة الهجومية مع تراجع الظفرة واعتماده على الهجمات المرتدة وإغلاق المنطقة الدفاعية الشيء الذي جعل عجمان يجد صعوبة في اختراق الدفاع، وشهدت الدقيقة 80 الفرصة الأولى والأخطر للبرتقالي من ضربة رأسية للمهاجم وليد أزارو أبعدها عبدالله سلطان لركنية.

وفي الدقيقة 86 تمكن عجمان من هز الشباك بهدف أحرزه فراس بالعربي من ركلة جزاء ارتكبها عبدالله سلطان مع وليد أزارو، وبعد الهدف فرض عجمان أسلوبه وواصل الضغط على مرمى مضيفه حتى أعلن الحكم عن نهاية المباراة بعد احتساب 7 دقائق زمن ضائع.

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