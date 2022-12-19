«سفاري دبي» يسعد «إيه سي ميلان»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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نشر «إيه سي ميلان» مجموعة صور عبر حساباته الرسمية عن رحلة سفاري بصحراء دبي، استمتع خلالها نجومه بقيادة زلاتان ابراهيموفيتش بركوب سيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية، والمشهد الساحر لغروب الشمس والمناظر البانورامية حول المخيم البدوي الصحراوي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الصقور، وعبر اللاعبون عن سعادتهم برحلة السفاري.وينتظم «إيه سي ميلان» بمعسكر في دبي استعداداً لعودة الدوري الإيطالي 4 يناير المقبل، وشارك الفريق ببطولة كأس «سوبر دبي».

وانتهز «إيه سي ميلان» فرصة تواجده بدبي لإقامة مجموعة من الفعاليات الخاصة بمحبيه وتنظيم مبادرات بالتعاون مع شركائه المحليين، تعزز حضوره بسوق دبي الاستراتيجي، حيث يحظى «الروسينيري» بالعديد من الشراكات مع عدد من العلامات التجارية بالمنطقة، على رأسها طيران الإمارات الشريك الرئيسي للنادي منذ 2007، وفندق سيرو الشريك الفندقي.

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