دوري المحترفين يعود بـ 4 مباريات اليوم

المصدر: دبي: - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فترة توقف طويلة دامت 37 يوماً؛ لظروف إقامة كأس العالم «قطر 2022»، وتقام 4 مباريات؛ يلعب في الرابعة و45 دقيقة النصر مع دبا الفجيرة باستاد آل مكتوم، والظفرة مع عجمان باستاد حمدان بن زايد، فيما يلعب في السابعة والنصف مساء الوصل وشباب الأهلي، والبطائح مع الجزيرة باستاد صقر بن محمد القاسمي.

وتعد مباراة الوصل وشباب الأهلي قمة نارية، ويسعى الفريقان للاستمرار في صراع المقدمة، ويعتلي «فرسان دبي» صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يقف الوصل ثالثاً بـ 21 نقطة، ويتطلع شباب الأهلي للانفراد بالقمة.

ويحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على البطائح، وستكون المفاجآت واردة، ويسعى الجزيرة لمطاردة المنافسين، ويحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة، والبطائح بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويتجدد لقاء الظفرة وضيفه عجمان في المواجهة الثالثة بينهما بالموسم الحالي، حيث التقيا مرتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وتبادلا الفوز، والأوراق مكشوفة لمدربي الفريقين، ويملك الظفرة 4 نقاط في المركز قبل الأخير، و«البرتقالي» بالمركز السابع برصيد 17 نقطة. ويستضيف النصر فريق دبا الفجيرة في لقاء تحسين المراكز؛ إذ يحتل النصر المركز 12 بـ6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لدبا في المركز الأخير، ويسعى «النواخذة» لمفاجأة «العميد»، وتحقيق الفوز الأول بالدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز