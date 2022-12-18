دبا الحصن يعزز صدارته لدوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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عزز دبا الحصن صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة) مع ختام مباريات الجولة 13، بالنقطة 27، بعد فوزه خارج ملعبه على التعاون 3 - 1، أحرز الثلاثية كل من أوليفيرا وكايو روزا وهنريكو، وسجل كارلوس ألبرتو هدف الخاسر، وفاز حتا على الذيد بهدف دون رد سجله دينلسون جونيور، ووصل «الإعصار» إلى 26 نقطة بالمركز الثاني، ووقع الإمارات في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه مصفوت، ووصل «الصقور» إلى 22 نقطة ومصفوت إلى 18 نقطة.

وتعادل الحمرية والفجيرة 1 - 1، تقدم الفجيرة «10 نقاط» بهدف عكاشة حمزاوي، وأدرك غبرائيل التعادل للحمرية «19 نقطة».

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