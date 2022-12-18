أغلى بطولات موسم التجديف تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق النسخة رقم 26 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أغلى بطولات موسم التجديف يوم الجمعة المقبل كمسك ختام لفعاليات النادي في عام 2022.

ويستقطب السباق الكبير الذي أقيم للمرة الأولى موسم 1998-1997 واستمر سنوياً ليحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 26 نخبة القوارب أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة دبي 2023-2022. وتتنافس القوارب المشاركة في السباق الكبير على لقبين الأول شوط كأس آل مكتوم للفئة المحلية.

والذي يجمع 20 قارباً، والثاني شوط كأس آل مكتوم للفئة المفتوحة والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والشركات الوطنية. ويعد سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً من أقدم وأعرق المنافسات الرياضية البحرية التراثية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث انطلق السباق بعد موسم واحد من إشهار فئة القوارب المحلية 30 قدماً التي تأسست موسم 1997-1996 وكان ميلاد السباق بعدها في موسم 1998-1997.

وشهدت مسيرة سباق كأس آل مكتوم للقوارب تطوراً من عام إلى آخر في ظل اهتمام المسؤولين والإقبال المتزايد من أهل البحر، حيث يستقطب أفضل القوارب في الموسم للتنافس على أقوى السباقات وأغلى البطولات في موسم التجديف.

حيث يعد الفوز والتتويج في السباق فخراً لصاحبه وإنجازاً كبيراً.وتحمل قوارب «الذهب» الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس آل مكتوم منذ تأسيس الحدث موسم 1998-1997، حيث فازت بالبطولة 6 مرات في المواسم 2001-2000 و2002-2001 و2003-2002 و2004-2003 و2005-2004 و2012-2011.

ويحتل القارب العماني «شناص» المركز الثاني في عدد مرات الفوز بخمس مرات مواسم 2011-2010 و2013-2012 و2015-2014 و2017-2016 و2018-2017، فيما حقق القارب «الياه» اللقب ثلاث مرات مواسم 2006-2005 و2007-2006 و2008-2007، ونال القارب «المايدي» الفوز باللقب مرتين موسمي 1999-1998 و2000-1999 وأيضاً القارب البحريني «كي أتش كي» موسمي 2021-2020 و2022-2021 (الفئة المفتوحة).

وحصل على شرف الفوز باللقب الكبير لمرة واحدة القوارب «الباز» بطل النسخة الأولى موسم 1998-1997 و«دبي» موسم 2009-2008 و«وادي السيجي» موسم 2009-2010 و«مزاحم» موسم 2014-2013 و«تكرير» موسم 2016-2015 و«القرطاسي» موسم 2019-2018 و«عمان» موسم 2020-2019 و«العاصفة» موسم 2022-2021.

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