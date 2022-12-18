الأندية تترقب «الميركاتو الشتوي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تترقب أندية المحترفين و«الهواة» انطلاق «الميركاتو الشتوي» للاعبين الذي يفتح أبوابه من 11 يناير إلى 8 فبراير المقبلين، من أجل إجراء تغييرات في قوائم لاعبيها سواء من الأجانب أو المقيمين وإجراء صفقات لضم لاعبين مواطنين وفق حاجة كل ناد على ضوء ما قدمه كل فريق خلال الفترة الماضية من عمر الدوري.

ويتوقع أن يقوم 80 % من الأندية بتغييرات في قوائم لاعبيها، واستبدال 20 % من إجمالي اللاعبين الأجانب والمقيمين، ويشمل التغيير عدداً من الأسماء المعروفة في الدوري، سواء في الأندية الكبيرة التي تنافس على القمة أو فرق الوسط والقاع، وستكون الفرصة متاحة أمام الأندية، بتغيير عدد من عناصرها الذين لم يوفقوا في مشوارهم خلال الفترة الماضية، واستقدام لاعبين جدد يواكبون الطموحات بالإضافة لترتيب الأوراق قبل انطلاقة الدور الثاني للدوري.

ويشمل التغيير وفق توقعات البعض لاعبين أجانب في أندية العين، شباب الأهلي، الشارقة، النصر، بني ياس، دبا الفجيرة، خورفكان، والبطائح.

وشهدت الأندية خلال الأيام الماضية حراكاً متزايداً من أجل الاستفادة من فترة «الميركاتو» المقبلة بتسجيل لاعبين جدد بصفوفها، سواء من المواطنين أو الأجانب، وشهدت الأيام الماضية بداية اتصالات الأندية مع وكلاء اللاعبين للإطلاع على السيرة الذاتية لعدد من اللاعبين المرشحين.

وفي المقابل يوجد استقرار في عدد محدود من الأندية وستكون التغييرات في قوائمها طفيف فيما تعرض لاعبو أندية عدة للإصابات، وسيتم استبدالهم خلال «الميركاتو» والتعاقد مع لاعبين جدد.

ومن المقرر استئناف دوري أدنوك للمحترفين غداً بعد توقف 37 يوماً بسبب إقامة مونديال قطر، وتخللت الفترة الماضية إقامة مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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