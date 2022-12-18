كايزر: استمرارية الدوري تقود إلى التطور

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة، أنه لا يفضل توقف مباريات الدوري، لأن تطور المنافسات والفرق في الاستمرارية، ذاكراً أن الفرق تستفيد أكثر من اللعب المتواصل الذي يرفع مستواها الفني والبدني، جاء ذلك رداً على سؤال «البيان» له عن مدى استفادة «فخر أبوظبي» من التوقف الذي صاحب بطولة كأس العالم.

وقال كايزر: في رأيي أن أداء المباريات دون توقف يرفع مستوى اللاعب بدنياً وفنياً، لكن لا توجد مشكلة عندما يكون اضطرارياً، مثل عدم إقامة المباريات في فترة المونديال، وهو أمر ملزم للجميع، أعلم أن هنالك توقفاً آخر في يناير المقبل وهو أيضاً له أسبابه المنطقية، لذلك لا نرى أن هنالك مشكلة في عدم الاستمرارية.

وعن استفادة الجزيرة من عدم خوض مباريات الدوري خلال الفترة السابقة على خلفية أن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة وأنه كان في حاجة لهذا التوقف حتى يعيد ترتيب أوراقه قال كايزر: صحيح أن ترتيب فريقنا ليس جيداً في الدوري لكن فارق النقاط ليس كبيراً، قدمنا العديد من المباريات الجيدة حتى عندما خسرنا بعض النقاط، كنا نكون الأفضل في الأداء والاستحواذ، ولا يحالفنا التوفيق في نيل النقاط، نمتلك الفرصة للتعويض في الجولات المقبلة، ونأمل أن نقدم مستويات افضل بكل تأكيد.

برنامج ثابت

وأضاف مدرب الجزيرة: بالنسبة لنا لم يتغير شيء لأن برنامج تحضيراتنا ثابت وواضح منذ بداية الموسم، وواصلنا بذات الخطة التي وضعناها وسنمضي عليها حتى نهاية الموسم ما لم يحدث جديد يضطرنا إلى التغيير، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وأعتقد أنهم قادرون على تقديم الكثير وتحقيق أفضل النتائج في كل المواجهات، نحن نعمل ونجتهد من أجل ذلك.

استفادة شخصية

وأشار مارسيل كايزر إلى أن بعض اللاعبين استفادوا من التوقف بشكل شخصي، مثل زايد العامري لأنه كان يؤدي الخدمة الوطنية، ولم يشارك في المباريات، أيضاً خلفان مبارك غاب كثيراً عن الفريق بسبب الإصابة وبدأ تدريجياً في العودة وحالياً يمضى نحو إكمال جاهزيته البدنية بعد أن نال فرصة اللعب في الفترة السابقة.

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