24 ساعة على استئناف دوري أدنوك

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بنهاية منافسات مونديال قطر المثير اليوم، تتجه الأنظار نحو المسابقات المحلية، ولم يتبق سوى 24 ساعة ويستأنف دوري أدنوك للمحترفين نشاطه مرة أخرى بعد فترة توقف استمرت قراب 37 يوماً، تم استغلالها في إقامة منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والدور الأول وربع النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

واختتمت كل الفرق استعداداتها خلال الساعات الماضية من أجل عودة قوية تتواكب مع الطموحات.

ويستأنف دوري أدنوك للمحترفين نشاطه بمباريات «الجولة 11» التي تقام يومي غدٍ وبعد غدٍ، ثم الجولة الثانية عشرة والتي ستقام يومي 24، 25 من الشهر الجاري بعدهما يتوقف الدوري مرة أخرى بسبب إقامة منافسات بطولة «خليجي 25» التي ستقام في البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

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وتشهد مباريات الجولة 11 مواجهات قوية في سباق المنافسة على اللقب والنجاة من شبح الهبوط، حيث تقام يوم غدٍ أربع مباريات، فيستضيف الظفرة منافسه عجمان على استاد حمدان بن زايد في لقاء إثبات الذات وسعي الظفرة للهروب من دائرة الخطر، فيما يهم عجمان فك الشراكة مع 4 فرق تملك رصيد 17 نقطة، ويستقبل النصر ضيفه دبا على استاد آل مكتوم، ويأمل العميد في تحقيق النصر في محاولة للهروب من المركز الثاني عشر.

وكذلك ضيفه صاحب المركز الأخير في الترتيب، ويستقبل الوصل ضيفه شباب الأهلي في قمة جماهيرية مرتقبة يسعى خلالها الفرسان إلى تأكيد الصدارة، فيما يرغب الإمبراطور في تنحية منافسه والصعود لقمة الترتيب، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على البطائح في خورفكان ويهدف الجزيرة إلى تحقيق الفوز ليتجدد أمله في الصدارة، ويسعى البطائح لحصد مزيد من النقاط لتأمين بقاءه بالدوري.

وتستكمل مباريات الجولة 11 بعد غدٍ بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل الوحدة، المتساوي مع المتصدر برصيد 22 نقطة، والطامح للتربع وحيداً عليها، خورفكان، ومستوى خورفكان تطور كثيراً خلال الفترة الماضية مع مدربه الوطني عبد العزيز العنبري، ويواجه اتحاد كلباء الثامن برصيد 17 نقطة ضيفه الشارقة الذي تراجع ترتيبه من الأول إلى الرابع في «ديربي مثير»، وكلاهما يسعى إلى تحقيق الفوز.

فيما يحتضن استاد هزاع بن زايد ختام الجولة بين العين خامس الترتيب برصيد 17 نقطة مع ضيفه بني ياس العاشر في الترتيب برصيد 11 نقطة، وكلاهما يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من مكانته بجدول الترتيب.

وفي صراع الهدافين يعتلي الصدارة لاعب العين لابا كودجو برصيد 10 أهداف ويجد منافسة قوية مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة وفابيو ليما لاعب الوصل ولكل منهما 9 أهداف.

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