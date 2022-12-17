ريبيروف: تأهل العين لمربع كأس «ADIB» مستحق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح العين في خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، «ADIB» بعد الإطاحة بالوحدة على ملعبه وبين جماهيره بالتعادل إيجاباً 1-1 في الدور ربع النهائي للبطولة، مستفيداً من نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب العين، ليواجه «الزعيم» فريق النصر في المربع الذهبي الذي يقام من مباراتين في أبريل المقبل.

وجاء خروج الوحدة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون الوداع الثاني للفريق من بطولتين في غضون 10 أيام فقط بعدما كان ودع كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام شباب الأهلي، فيما كان قد بدأ الموسم بخسارة كأس رئيس الدولة للموسم الماضي أمام الشارقة.

ورغم تفوق الوحدة في الشوط الأول إلا أن تبديلات مدرب العين الأوكراني ريبيروف نجحت في تعديل الوضع وعودة العين بشكل أفضل في الشوط الثاني الذي تسيده مستفيداً من التراجع الغريب في أداء لاعبي العنابي.

وقال ريبيروف: تأهل العين جاء مستحقاً بعد أن خرجنا بنتيجة التعادل الإيجابي خارج ملعبنا وهو ما منحنا بطاقة الصعود، وجاء الأداء متبايناً في مباراتنا مع الوحدة حيث ظهرنا بشكل عادي في الشوط الأول واستقبلنا هدفاً، ولكننا نجحنا في العودة في الشوط الثاني وتحسن أداء الفريق كثيراً وكنا الطرف الأفضل وسجلنا هدف التعادل بعد التبديلات التي قمنا بها.

تبديلات

وكشف ريبيروف عن سبب عدم الدفع بالتوغولي لابا كودجو وبندر الأحبابي في التشكيلة الأساسية في بداية اللقاء وهي التبديلات التي صنعت الفارق للفريق في الشوط الثاني، وقال: من الصعب خوض 3 مباريات خلال فترة قصيرة في 12 يوماً فقط، ولذلك فضلت إراحة لابا كودجو وبندر الأحبابي في بداية المباراة لشعورهما بالإجهاد، وسعيد بأداء اللاعبين في شوط المباراة الثاني والتأهل.

الأفضل

وظهر الحزن على وجه الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة بعد خروج فريقه من البطولة، وقال: يوم حزين للوحدة، ولم نتمكن من الظهور بالصورة الأمثل في مباراتي الذهاب والإياب رغم أننا كنا الطرف الأفضل ولكن عدم تسجيل المزيد من الأهداف حرمنا من التأهل.

وأضاف: كنا أفضل من العين في ملعبه، وفي الشوط الأول من لقاء الإياب، أما العين فكانت 45 دقيقة فقط كافية لهم لحسم التأهل.

وتابع: ودعنا البطولة أمام فريق جيد، ولكننا خرجنا من المنافسة من دون أي خسارة يتعرض لها الفريق وهو أكثر ما يحزنني، فقد كان علينا تسجيل هدف على الأقل في مباراة الذهاب.

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