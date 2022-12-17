الشارقة ينافس في 3 جبهات وتجهيز البدلاء سلاح كوزمين

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

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حافظ الشارقة على حظوظه في التتويج بالألقاب هذا الموسم بعد بلوغه المربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم على حساب خورفكان، وسيواجه الجزيرة في أبريل المقبل (ذهاباً وإياباً) وبذلك أصبح الشارقة ينافس في ثلاث بطولات بداية من دوري أدنوك للمحترفين التي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدرين شباب الأهلي والوحدة، كما أن الشارقة سيدافع عن لقبه ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي سيواجه فيها النصر في دور الـ16 خلال فبراير المقبل وكانت القرعة أعفت الشارقة من خوض مباريات الدور التمهيدي.

ويعلم كوزمين مدرب الشارقة أن اللعب في ثلاث جبهات يتطلب جاهزية كافة البدلاء، مع الإعداد القوي للأساسيين، خصوصاً وأن جماهير فريق الشارقة لا ترضى بغير الانتصارات ما يضع الفريق تحت الضغط المستمر.

وعلق كوزمين على عبور الشارقة فريق خورفكان في الكأس، مشيراً إلى أنه توقع مباراة صعبة وطالب لاعبيه باستغلال الفرص أمام المرمى وقال: خورفكان من الفرق التي تلعب بقوة على ملعبه. وأضاف: الشارقة لعب بانضباط عالٍ وعانينا في بعض الفترات كما أن إدراك المنافس التعادل وضع اللاعبين تحت الضغط لكنهم نجحوا في العودة ببطاقة المربع الذهبي.

وبارك عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان لفريق الشارقة التأهل ونوه إلى أن نتيجة التأخر خلال لقاء الذهاب قللت فرص فريقه وجاء استقبال شباك الحارس أحمد حمدان هدفاً ليزيد الأمور تعقيداً وتمنى أن تكون مباراة الشارقة حافزاً لخورفكان خلال مباريات الدوري بالتصميم على تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات.

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