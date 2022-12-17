العين والشارقة يكملان مربع كأس «ADIB»

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق

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أكمل العين والشارقة عقد المربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، وتأهل العين بتعادله مع الوحدة أمس 1 - 1 في إياب ربع النهائي، باستاد آل نهيان، وتقدم الوحدة بهدف البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 25، وتعادل المغربي سفيان رحيمي للعين في الدقيقة 72، واستفاد العين «حامل اللقب» من أفضلية التسجيل خارج ملعبه بعدما انتهت مباراة الذهاب سلباً.

وتأهل الشارقة على حساب خورفكان، إذ تعادل الفريقان إياباً 1 - 1، وسجل للشارقة الغيني عثمان كمارا في الدقيقة (45 + 2)، بينما أدرك «نسور الخور» التعادل بهدف من «نيران صديقة» سجله مدافع الشارقة ماركوس فينسيوس بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 67، وكان الشارقة فاز في مباراة الذهاب بهدف من دون رد. ويلتقي في المربع الذهبي العين مع النصر والشارقة مع الجزيرة.

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