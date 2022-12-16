18 هدفاً في انطلاقة الجولة 13 لـ «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت انطلاقة الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» 18 هدفاً في 4 مباريات، وفاز الجزيرة الحمراء على بينونة 5 - 1، وسجل الخماسية اكير سكوتو وإيغور بواقع «هدفين» لكل منهما، وماجد العزيزي، فيما أحرز هدف الخاسر حازم فايز، وأكمل بينونة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد إبراهيم جابر، ووصل الجزيرة إلى 24 نقطة وهو نفس رصيد دبا الحصن المتصدر الذي يواجه التعاون غداً السبت، ووضع العروبة حداً لهزائمه وفاز على العربي 7 - 3، أحرز السباعية الصربي فيلب استوبرفيك «هاتريك» والبديل عزان محمود «هدفين» وسعيد عبيد ويوسف أوتولانجي، وسجل للعربي فارس الجابري، هدفين، وماتيوس سيلفا.

وتعادل مسافي و«غلف اف سي» 1 - 1 أحرز لمسافي عبد الله الكوري ولـ «غلف» عبد الله خالد، ولعب مسافي منذ الدقيقة التاسعة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد العزيزعثمان، ليرفع مسافي رصيده إلى 19 نقطة و«غلف» إلى 17 نقطة، فيما تعادل الرمس وسيتي سلبياً.

وتقام اليوم 4 مباريات فيلعب التعاون مع الحصن، ومصفوت مع الإمارات، وحتا مع الذيد والحمرية مع الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز