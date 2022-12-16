الإمارات بالمجموعة الأولى في «زايد للصالات»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أسفرت قرعة بطولة زايد الثانية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الإمارات من 24 إلى 30 الجاري عن وقوع الإمارات بالمجموعة الأولى إلى جانب كل من ليبيا والعراق والبحرين والصومال، تضم المجموعة الثانية مصر والأردن والجزائر وفلسطين وسوريا، والثالثة سلطنة عمان والسعودية والمغرب ولبنان واليمن.

ينظم البطولة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بجامعة الإمارات في العين.

ويقام حفل الافتتاح برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وقال علي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد إن البطولة ستشهد تطبيق لوائح الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية فيما يتعلق بزمن المباريات وعدد اللاعبين وقوانين كرة الصالات الدولية. وأشار إلى أن البطولة تهدف إلى توطيد العلاقات بين الشباب العربي الجامعي، وتبادل الخبرات وتنمية مهارات أجيال المستقبل، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة.

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