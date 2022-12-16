ليفربول يقسو على ميلان برباعية في ختام "سوبر دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قسا ليفربول على أي سي ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ختام بطولة سوبر دبي التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ونظمتها شركة «أي ام اتش سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة طيران الإمارات بمشاركة أندية ليفربول وأولمبيك ليون وأرسنال واي سي ميلان.

وتحققت أهداف "الريدز" في شباك أي سي ميلان بواسطة محمد صلاح (ق5)، تياغو ألكانتارا (ق40) و ثنائية داروين نونيز (ق83) و(ق88)، وسجل لـ"الروسينيري" أليكسيس سايليمايكرس (ق30).

وأنهى "الريدز" مشاركته في البطولة بـ 3 نقاط مقابل نقطة واحدة لميلان الذي حصل على نقطة المباراة الإضافية بفوزه بركلات الترجيح 4-3، وكان "الريدز" خسر مباراته الأولى امام أولمبيك ليون (3-1)، فيما خسر أي سي ميلان من أرسنال بنتيجة 2-1.

وحقق أرسنال لقب النسخة الأولى من بطولة كأس سوبر دبي بحصوله على العلامة الكاملة 8 نقاط بعدما فاز على أولمبيك ليون في المباراة (3-0) وعلى أي سي ميلان (2-1) إضافة إلى نقطتين من ركلات الترجيح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز